أكاديمية مصر للطيران تستقبل جهازا تمثيليا جديدا خلال أسابيع

ينضم خلال الأسابيع المقبلة جهاز طيران تمثيلي جديد ليضاف للأجهزة التي تمتلكها أكاديمية مصر للطيران وعددها 5 لمختلف طرازات الطيران، لدعم دور الأكاديمية الهام في مجال التدريب.وكشفت مصادر بمصر للطيران، أن الجهاز التمثيلي الجديد الذي تستعد الأكاديمية لضمه خلال الأسابيع المقبلة القليلة هو من طراز إيرباص A220300 والذي تمتلك الشركة منه 12 طائرة لهذا الطراز ضمتها مؤخرًا خلال العام الماضي إلى أسطولها الجوي، ضمن الصفقة الجديدة التي كان متعاقدا عليها قبل سنوات.تجدر الإشارة إلى أن جهاز الطيران التمثيلي الجديد لطراز إيرباص (300-A220)، هو من تصميم وتصنيع شركة (FlightSafety International)، بمحرك (PW1524G)، اعتماد (EASA FFS LEVEL D).