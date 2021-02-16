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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أكاديمية مصر للطيران تستقبل جهازا تمثيليا جديدا خلال أسابيع

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:35 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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ينضم خلال الأسابيع المقبلة جهاز طيران تمثيلي جديد ليضاف للأجهزة التي تمتلكها أكاديمية مصر للطيران وعددها 5 لمختلف طرازات الطيران، لدعم دور الأكاديمية الهام في مجال التدريب.

وكشفت مصادر بمصر للطيران، أن الجهاز التمثيلي الجديد الذي تستعد الأكاديمية لضمه خلال الأسابيع المقبلة القليلة هو من طراز إيرباص A220300 والذي تمتلك الشركة منه 12 طائرة لهذا الطراز ضمتها مؤخرًا خلال العام الماضي إلى أسطولها الجوي، ضمن الصفقة الجديدة التي كان متعاقدا عليها قبل سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الطيران التمثيلي الجديد لطراز إيرباص (300-A220)، هو من تصميم وتصنيع شركة (FlightSafety International)، بمحرك (PW1524G)، اعتماد (EASA FFS LEVEL D).

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