بنجلاديش تنقل لاجئي الروهينجا إلى جزيرة نائية

نقلت السلطات البنجلاديشية 3000 من اللاجئين الروهينجا إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، حسبما أعلن مسئولون، الثلاثاء، ليرتفع عدد الذين تم نقلهم إلى موقع الإقامة الجديد إلى أكثر من 10 آلاف شخص.وتريد دكا نقل 100 ألف من الروهينجا من مخيمات حدودية مكتظة في جنوب شرق البلاد، حيث يقيم قرابة مليون من أفرد هذه الأقلية المسلمة منذ فرارهم من بورما هربا من عملية عسكرية عام 2017.وكان قد تم نقل نحو 2000 لاجئ آخرين إلى باشان شار، الإثنين، وقرابة ألف الثلاثاء، حسبما صرح به أنور الكبير المسئول في البحرية البنجلاديشية لوكالة "فرانس برس".وجاء ذلك بعد نقل نحو 7 آلاف لاجئ من رجال ونساء وأطفال، في ديسمبر ويناير، إلى الجزيرة البالغة مساحتها 53 كلم مربع، والتي تبعد مسافة ثلاث ساعات بالمركب عن مرفأ شيتاجونج بجنوب شرق البلاد.وقال نائب مفوض اللاجئين في بنجلاديش، محمد شمس الدجى، لوكالة "فرانس برس": إن الروهينجا انتقلوا إلى الجزيرة، من تلقاء نفسهم وبمحض إراداتهم"، وأضاف: "يأخذون معهم كلابهم وماعزهم إلى الجزيرة".لكن نشطاء يقولون إن ليس جميع اللاجئين غادروا طوعا، وقال منتقدو هذه الخطوة إن الجزيرة عرضة للفيضانات والأعاصير القاتلة.ووقعت مواجهات في الأشهر الماضية بين عصابات مخدرات متنافسة في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنجلاديش، والتي تعد الأكبر في العالم، وأفادت تقارير بمقتل وجرح العديد من الأشخاص في تلك المواجهات.وقال مسئولون: إنه يأملون في نقل مزيد من اللاجئين إلى الجزيرة قبل موسم الأعاصير بين أبريل ومايو، وارتفاع أمواج البحر.وقالت الأمم المتحدة إنها غير ضالعة في عملية نقلهم.