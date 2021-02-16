الإمارات والأمم المتحدة تتعاونان لنقل لقاحات كورونا

وقعت شركة الإمارات للشحن الجوي اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات "كورونا" والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية، وغيرها من الإمدادات الحيوية للمساعدة في مكافحة الجائحة.وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يأتي ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دائرة الشحن في طيران الإمارات لدعم المجتمعات العالمية في جهودها للتعافي من الآثار المدمرة لجائحة "كوفيد- 19".وتجمع "مبادرة النقل الجوي الإنسانية" التي تقودها "يونيسف" بين عدد من الشركاء التى تتوفر لديها الإمكانيات لتوزيع الإمدادات الأساسية على أكثر من 100 سوق لدعم مرفق كوفاكس COVAX Facility المبادرة العالمية التي تهدف إلى الوصول العادل للقاحات "كوفيد- 19".وستعمل مبادرة يونيسف أيضًا كدليل إرشادي للشراكة العالمية الجماعية في مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية في المستقبل.