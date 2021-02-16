رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يرجئ إدراج تركيا على لائحته السوداء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:31 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
أرجأ الاتحاد الأوروبي إلى أكتوبر إدراجًا محتملًا لتركيا على لائحته السوداء للملاذات الضريبية ووجّه إنذارًا إلى أنقرة لتحترم التزاماتها لناحية التهرّب الضريبي بحلول يونيو، وفق ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتركيا متّهمة بعدم احترم المعايير الدولية لناحية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.

ومنذ عام، طلب الاتحاد الأوروبي من أنقرة تسوية وضعها قبل نهاية العام 2020. إلا أن تركيا لم تحترم هذه المهلة متحدثةً عن عمليات تحقق شاقة لتحديد مقرّ الإقامة الضريبية لملايين المواطنين الأتراك الذين يقطنون في دول الاتحاد.

والدول الستّ المعنية بهذه المشكلة هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، حيث يعيش خمسة ملايين تركي من أصل سبعة ملايين يقطنون في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قبرص.

وقال وزير المال البرتغالي جواو لياو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي إن الدول الأعضاء الـ27 توافقت الثلاثاء على "تحديث اللائحة" السوداء و"لم يتمّ إدراج تركيا".

وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية عدة، يطلب الاتحاد الأوروبي حاليًا من أنقرة أن تنشئ بحلول يونيو نظام تبادل تلقائيا للمعلومات الضريبية مع الدول الستّ التي لا تتمتع بعد بهذا النظام.

وسينبغي على تركيا أن ترسل في الأول من سبتمبر معلومات العام 2019، لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

وفي حال لم تحترم هذه المهلة، ستواجه احتمال إدراجها على اللائحة السوداء للملاذات الضريبية في شهر أكتوبر، موعد تحديث هذه القائمة الذي يحصل مرتين في العام.

وانتهجت مجموعة مؤلفة من خمس دول هي النمسا وقبرص وفرنسا واليونان والدنمارك خطًا متشددًا حيال المسألة، مطالبةً بفرض على الأقل شروط صارمة مع مواعيد محددة، لإعطاء مهلة جديدة وأخيرة لتركيا كي تحترم خلالها تعهداتها.

ورفضت مجموعة أخرى على رأسها ألمانيا، بشكل قاطع إدراج أنقرة على اللائحة السوداء في هذه المرحلة، وأعربت عن رغبتها في استخدام "لهجة أقلّ تشددًا".

والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا متوترة منذ أجرت أنقرة عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط في الأشهر الأخيرة، ما أثار أزمة دبلوماسية مع أثينا. إلا أن تركيا واليونان استأنفتا الحوار في أواخر يناير.

وترغب بعض الدول الأعضاء بأن يأخذ قرار إدراج أنقرة على اللائحة السوداء، بالاعتبار السياق الدبلوماسي والمصالح الأوروبية التي تتجاوز المسائل الضريبية. في المقابل، يخشى آخرون أن تصبح القائمة السوداء للتهرب الضريبي مسيّسة، في وقت ينبغي أن تكون معاييرها تقنية وموضوعية وبعيدة عن المراعاة الدبلوماسية.

وقرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب بربادوس عن اللائحة السوداء وإضافة جزيرة دومينيكا إلى 11 دولة أخرى مدرجة وهي أنغيا وفيجي وغوام وبالاو وبنما وساموا الأميركية وساموا وسيشيل وترينيداد وتوباغو والجزر العذراء الأمريكية وفانواتو.

وأُنشأت هذه القائمة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الثروات الكبيرة، في ديسمبر 2017 بعد فضائح عدة من بينها أوراق بنما ولوكس ليكس.

وقد تتضمن العقوبات التي تُفرض على الدول المدرجة على القائمة، تجميد مساعدات أوروبية لها.

موضوعات متعلقة

بشرط جزائي كبير.. جالطة سراي يبدأ تفعيل بند شراء مصطفى محمد

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

الأكثر قراءة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي

حجاج أدول بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: شكرًا لـ«الدستور»