«ميليتري ووتش»: روسيا تكشف النقاب عن مقاتلاتها الاعتراضية الجديدة في القطب الشمالي

أبرزت دورية ميليتري ووتش، المتخصصة في الشأن التسلحي والدفاعي الدولي، نشر روسيا طائراتها ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة من طراز "ميج-31 بي إم" في أرخبيل نوفايا زيمليا في الدائرة القطبية الشمالية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نشر تلك المقاتلات يأتي في إطار حماية حدود دولة روسيا في المجال الجوي المتجمد الشمالي.وأشارت دورية "ميليتري ووتش" - في تقرير لها اليوم الثلاثاء - إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا هذا النوع من المقاتلات في المنطقة، التي تقع بين بحر بارنتس من الغرب وبحر كارا من الشرق، حيث أصبحت موسكو تفضل نشر الـ"ميج-31 بي إم" في القطب الشمالي لقوة تحملها وسرعتها العالية - التي تتجاوز 2.8 ماخ، مما يسمح لها بتغطية مناطق واسعة هناك.ونقلت الدورية الأمريكية حديث مسئول عسكري روسي عن المقاتلة، التي وصفها بالممتازة والقادرة على تحمل البرد القارس في أقصى شمال البلاد، حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى -60 مئوية.وتتميز المقاتلة الروسية بأنها تستطيع أن تحمل صواريخ "أر-37" جو جو، التي لديها مدى اشتباك يصل إلى 400 كيلومتر بسرعة 6 ماخ، ويمكن للصاروخ أن يعترض صواريخ الكروز المعادية وكذلك الطائرات.وعن نشر المقاتلات، أوضح الأسطول الروسي الشمالي أن طائراته الحديثة تقوم بمهمة قتالية في الأرخبيل، الأمر الذي سيزيد من وصول الطائرات المقاتلة للأسطول الشمالي في القطب الشمالي للسيطرة على المجال الجوي هناك.وأضافت الدورية، أنه بالإضافة إلى ذلك، نشر الجيش الروسي البديل الأحدث لمقاتلات "ميج-31 بي إم"، وهو "ميج-31 كيه"، المجهزة بالأساس للهجوم، فهذا الطراز يحمل صواريخ كينجال الباليستية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.وأشارت إلى أن التحركات العسكرية الروسية تأتي وسط التوترات المتزايدة في منطقة القطب الشمالي نتيجة لزيادة التواجد العسكري الغربي هناك، متوقعة أن تصبح المنطقة مسرحا للمنافسة بين روسيا والغرب في العقود المقبلة.