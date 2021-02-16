منطقة التجارة الحرة الثلاثية الإفريقية تناقش سبل تسريع التكامل الاقتصادي

ناقشت الكتل الاقتصادية لـ"مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية"، و"السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا"، و"مجموعة شرق إفريقيا"، اللوائح القانونية التي ستكون سارية المفعول في وقت تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين الثلاثة تكتلات، في مسعى لتسريع التكامل الإقليمي.وأوصى اجتماع التكتلات الاقتصادية – الذي أجري عن بعد عبر الفيديو كونفرانس- الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أن تفعل ذلك بحلول يوليو من العام الجاري.وقال ريكاردو دي أبرو، وزير النقل الأنجولي، اليوم الثلاثاء: إن الهدف من اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية هو إنشاء اتحاد جمركي يدمج الدول الأعضاء من الشمال إلى جنوب القارة.وأضاف أن منطقة التجارة الحرة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين مناطق القارة، لافتا إلى انخفاض حجم التجارة بين الدول الأفريقية.يذكر أنه تم توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية في عام 2015، وتضم 26 دولة أي 625 مليون شخص وتمتد من شمال إفريقيا إلى جنوبها.