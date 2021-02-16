مصريون ضمن الفائزين في جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع بالسودان

فاز كُتاب مصريون بعدة جوائز في الدورة الحادية عشرة لجائزة الطيب صالح العاليمة للإبداع الكتابي بالسودان، التي اختتمت فعالياتها اليوم الثلاثاء، بإعلان أسماء الفائزين بالجوائز، بحضور عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.وحصل على الجائزة الأولى في القصة القصيرة عمرو علي إبراهيم (مصر)، والمركز الثاني ناله طارق ناجي الغضبان (العراق)، وفاز بالمركز الثالث قيس عمر محمد محمود (العراق).وفاز بالجائزة الأولى في مجال الشعر أحمد نمر سليمان الخطيب (الأردن)، والجائزة الثانية ذهبت إلى الواثق أحمد يونس (السودان)، ونال المركز الثالث محمد نجيب محمد (السودان).وحصل نعيم مهلل (العراق) على جائزة الرواية في المركز الأول، وطارق محمود فراج (مصر) نال المركز الثاني، وحجاج حسن أدول (مصر) في المركز الثالث.وشهد الحفل الختامي، وكيلا وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد، وجراهام عبد القادر، وعدد من الشعراء والأدباء والمسرحيين والإعلاميين.