بالتزامن مع برودة الطقس.. مشروبات تساعد على تدفئة الجسم
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:06 م
شيماء دهبطباعة
يسود طقس بارد على كافة أنحاء البلاد، لذا الحل المثالي هو البحث عن مشروبات دافئة، وفي هذه السطور نوضح بعضها.
الشيكولاتة الدافئة
تعتبر الشيكولاتة الدافئة مشروبا يساعد على تدفئة الجسم بشكل كامل، وهو عبارة عن مسحوق الكاكاو، وحليب، وعود قرفة يتم خلطها على نار هادئة وبالهنا والشفا.
مشروب القرفة بالحليب
يمكن تحضيره عن طريق تسخين اللبن على درجة متوسطة ومن ثم إضافة القرفة، والفانيليا، والتقليب حتى الذوبان، ثم نضيف السكر حسب الرغبة.
السحلب
يمكن تحضير السحلب عن طريق ذوبان ملعقة من المسحوق الأبيض على كوب من الحليب ووضعه على النار، ومن ثم يتم سكبه في الفنجان وتزيينه بالمكسرات.
الشاي الأخضر
من المشروبات الرائعة خلال اليوم، ويمكن تناول أكثر من كوب بشكل يومي، حيث يتم تخليص الجسم من السموم، وتقوية جهاز المناعة.
الشيكولاتة الدافئة
تعتبر الشيكولاتة الدافئة مشروبا يساعد على تدفئة الجسم بشكل كامل، وهو عبارة عن مسحوق الكاكاو، وحليب، وعود قرفة يتم خلطها على نار هادئة وبالهنا والشفا.
مشروب القرفة بالحليب
يمكن تحضيره عن طريق تسخين اللبن على درجة متوسطة ومن ثم إضافة القرفة، والفانيليا، والتقليب حتى الذوبان، ثم نضيف السكر حسب الرغبة.
السحلب
يمكن تحضير السحلب عن طريق ذوبان ملعقة من المسحوق الأبيض على كوب من الحليب ووضعه على النار، ومن ثم يتم سكبه في الفنجان وتزيينه بالمكسرات.
الشاي الأخضر
من المشروبات الرائعة خلال اليوم، ويمكن تناول أكثر من كوب بشكل يومي، حيث يتم تخليص الجسم من السموم، وتقوية جهاز المناعة.