بالتزامن مع برودة الطقس.. مشروبات تساعد على تدفئة الجسم

يسود طقس بارد على كافة أنحاء البلاد، لذا الحل المثالي هو البحث عن مشروبات دافئة، وفي هذه السطور نوضح بعضها.الشيكولاتة الدافئةتعتبر الشيكولاتة الدافئة مشروبا يساعد على تدفئة الجسم بشكل كامل، وهو عبارة عن مسحوق الكاكاو، وحليب، وعود قرفة يتم خلطها على نار هادئة وبالهنا والشفا.مشروب القرفة بالحليبيمكن تحضيره عن طريق تسخين اللبن على درجة متوسطة ومن ثم إضافة القرفة، والفانيليا، والتقليب حتى الذوبان، ثم نضيف السكر حسب الرغبة.السحلبيمكن تحضير السحلب عن طريق ذوبان ملعقة من المسحوق الأبيض على كوب من الحليب ووضعه على النار، ومن ثم يتم سكبه في الفنجان وتزيينه بالمكسرات.الشاي الأخضرمن المشروبات الرائعة خلال اليوم، ويمكن تناول أكثر من كوب بشكل يومي، حيث يتم تخليص الجسم من السموم، وتقوية جهاز المناعة.