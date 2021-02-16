حكومة هولندا تقدم استئنافًا عاجلًا ضد حكم قضائي يقضي برفع حظر التجول

قدمت حكومة هولندا "استئنافًا عاجلًا" ضد حكم قضائي يُلزِم المسئولين الحكوميين برفع حظر التجول "على الفور"، والذي كان يهدف للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حظر التجول في هولندا ساري المفعول كل ليلة من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك منذ 23 يناير الماضي.وأضافت الشبكة الأمريكية أن المحكمة الهولندية أعلنت استئناف الحكومة ضد الحكم القضائي.يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في هولندا يبلغ حوالي مليون شخص.