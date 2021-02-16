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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: لا تُجرى أي تحضيرات حتى الآن لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:33 م
بوتين وبايدن
بوتين وبايدن
أ ش أ
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، وجود أي تحضيرات جارية مع الإدارة الأمريكية بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف- في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، عند سؤاله عما إذا كان هناك اجتماعا بين بوتين وبايدن يُجرى الإعداد له- إنه لا يوجد شىء من هذا القبيل "حتى الآن".

وأوضح المتحدث أن قضية نزع السلاح على رأس القضايا التي ستكون محل للنقاش بين الجانبين الروسي والأمريكي، موضحا: "لدينا سنوات عدة لعقد محادثات مكثفة للغاية على مستوى الخبراء، وهذا أمر مؤكد"، وأن مسألة عقد اتصالات بين رئيسي البلدين ليست قيد المناقشة حتى الآن.

يُذكر أن بوتين أجرى أول اتصال هاتفي مع بايدن في الـ26 من يناير الماضي، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما في تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي تُعرف بـ"نيو ستارت"، كما بحثا سبل مكافحة وباء "كورونا"، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بملفات التجارة والاقتصاد وغيرها، كما تطرقا في حديثهما أيضًا إلى الاتفاقيات الدولية والقضايا الراهنة على الساحة الدولية.

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