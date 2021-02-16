غدًا.. اليابان تبدأ تطعيم 40 ألف عامل بالقطاع الطبي بلقاح فايزر-بيونتك

أعلن الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في اليابان، البدء يوم غد الأربعاء، في تلقيح 40 ألف عامل بمجال الرعاية الصحية بمائة مستشفى على مستوى البلاد بلقاح (فايزر-بيونتك).وقال وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي كونو تارو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء - "نحن على وشك بدء التطعيم، الذي يقال إنه السلاح الأقوى في محاربة فيروس كورونا.. نأمل أن يتم تطعيم الكثير من الناس بعد فهم دقيق لفوائده ومخاطره".وأكد أن كبار السن سيأتون في المرتبة الثانية، حيث سيتم تطعيمهم بحلول أوائل شهر أبريل القادم بعد الانتهاء من تلقيح حوالي 3.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية.وسجلت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الثلاثاء، أكثر من 1300 إصابة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.. فيما وصل حاليا إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 644 حالة.