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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

محامي «سيدة الكرم» يُودع أسباب النقض على تبرئة المتهمين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:21 م
سيدة الكرم
سيدة الكرم
تريزة شنودة
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أودع المستشار شريف أديب، محامي طعن سعاد ثابت، المعروفة إعلاميًا بسيدة الكرم بمحكمة النقض، وأرفق مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المتهمين بتعرية سيدة المنيا فى الأحداث التى وقعت في مايو 2016 بقرية الكرم مركز أبوقرقاص.

ذكر أديب أنه قام بإيداع صحيفة الطعن فى القضية ومذكرة بأسباب الطعن بعد تفنيد وفحص أوراق القضية وإبداء ما يؤكد حق السيدة فى العدالة وطلب نقض الحكم والقضاء مجددًا بمحاسبة المتهمين فى هذه الجريمة البشعة التى هزت الرأى العام المصرى فى 2016.

أشار إلى أنه متفائل فى رد حق السيدة التى تحرك لها ومن أجلها الرأي العام المصري بأكمله بعد صدور الحكم ببراءة المتهمين، كما أصدر النائب العام بيانًا قرر فيه قيام النيابة العامة بالطعن بالنقض على الحكم المذكور.

أوضح أديب أنه بعد إيداع صحيفة الطعن ومذكرة أسباب الطعن ينتظر سرعة تحديد جلسة للنقض، ويأمل فى أن يتم تحقيق العدالة لهذه السيدة التى تعرت فى شوارع القرية وهو حق أصيل ورد اعتبار للمرأة المصرية وليس السيدة سعاد ثابت فقط.

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