رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جولة فنية لفرقة «باليه أوبرا القاهرة» بالإسكندرية ودمنهور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:38 م
باليه أوبرا القاهرة
باليه أوبرا القاهرة
حسن أمين
طباعة
جولة فنية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل تقدم خلالها مختارات من أشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية والمعاصرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى.

وتقام العروض فى تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة، الأحد 17، 18، 19، 21 فبراير على المسرح الكبير ومساء الخميس والجمعة 25، 26 فبراير على مسرح دار أوبرا دمنهور ومساء الأحد 28 فبراير والاثنين الأول من مارس على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية منها رقصات نلتقى بها، ديانا واكتيون، سبارتاكوس، چيزيل ودون كيشوت، وتصميم الإضاءة والديكور والجرافيك المهندسون ياسر شعلان، محمد الغرباوى ومحمد عبد الرازق.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها.

بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين، وأصبحت أحد فرق المركز الثقافي القومي (دار الاوبرا المصرية ) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

الأكثر قراءة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي

حجاج أدول بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: شكرًا لـ«الدستور»