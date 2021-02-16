جولة فنية لفرقة «باليه أوبرا القاهرة» بالإسكندرية ودمنهور

جولة فنية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل تقدم خلالها مختارات من أشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية والمعاصرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى.وتقام العروض فى تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة، الأحد 17، 18، 19، 21 فبراير على المسرح الكبير ومساء الخميس والجمعة 25، 26 فبراير على مسرح دار أوبرا دمنهور ومساء الأحد 28 فبراير والاثنين الأول من مارس على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية منها رقصات نلتقى بها، ديانا واكتيون، سبارتاكوس، چيزيل ودون كيشوت، وتصميم الإضاءة والديكور والجرافيك المهندسون ياسر شعلان، محمد الغرباوى ومحمد عبد الرازق.جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها.بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين، وأصبحت أحد فرق المركز الثقافي القومي (دار الاوبرا المصرية ) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.