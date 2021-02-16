فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاقًا لدعم التجارة بـ15 مليون جنيه إسترليني

وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكومة البريطانية ممثلة بالقنصل البريطاني فيليب هول، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) سيوفر مبلغا أقصاه 15 مليون جنيه إسترليني، من خلال برنامج جديد لتسهيل التجارة ودعم الجمارك.ووفقًا للاتفاق، يتعاون مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في تصميم البرنامج الجديد، لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج في تسهيل التجارة ودعم الجمارك، ووضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.