المستشار الإعلامي للحريري: هناك فريق سياسي لبناني يلجأ للتعبئة الطائفية

قال حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن فريقا سياسيا لبنانيا (لم يسمه) يلجأ إلى التعبئة الطائفية في سبيل تحقيق أهدافه الخاصة كما أنه يسعى لاشتباك إسلامي – مسيحي في البلاد.وأشار "الوجه" – في تصريح له اليوم – إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حث أعضاء الكتلة النيابية لتيار المستقبل، على عدم الانجرار للسجال الكلامي ردا على الحملات التي تستهدفه.وأضاف: "هناك فريق سياسي يريد استفزاز تيار المستقبل وجمهور واسع من اللبنانيين، ويلجأ إلى التعبئة الطائفية لتحقيق أهدافه الخاصة، ولن يكون من المفيد مجاراة هذا الفريق بأعماله وخطابه السياسي وتأليب اللبنانيين على بعضهم البعض".وتابع قائلا: "إنهم يلهثون وراء اشتباك إسلامي - مسيحي، ولن يحصلوا على هذه الفرصة مهما اشتدت حملات التحريض وإثارة الضغينة بين أبناء الوطن الواحد".وتشهد العلاقة بين التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، وتيار المستقبل برئاسة الحريري، توترا بالغا في الآونة الأخيرة وحرب بيانات وبيانات مضادة، وتصاعدا في السجالات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في ضوء الخلافات العميقة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.