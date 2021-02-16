تضامن قنا تستعد لموجة الطقس السيئ

ن المديرية مستعدة لأي عاصفة ترابية، لافتًا إلى أنه تم تجهيز بطاطين ومخيمات استعدادًا لأي عاصفة، موضحًا أن جمعية الهلال الأحمر من ضمن أغراضها الاستغاثة، وأنه يوجد شباب وفتيات مدربة على الأعمال بذاتها، فيما لا يقل عددهم عن الـ60 شابًا، يقومون بتجهيز الخيام بمنطقة المعنا في مركز قنا.

كشف حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، عن استعداد المديرية وكافة إداراتها المختلفة بمدن ومراكز المحافظة، لموجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.وقال وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن جمعية الهلال الأحمر بقنا جهزت أكثر من 60 متدربًا من شباب وفتيات الهلال، للاستغاثة بجميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة التسع.وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا أ