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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبيبة يقدم إحاطة بشأن الحكومة الانتقالية الليبية للمجلس الاستشاري

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:11 م
عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة
محمد عمر
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‏قدّم رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا عبدالحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، إحاطته أمام أعضاء المجلس الأعلى للدولة بخصوص التقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة، وكذلك برامجها وأهدافها.

وأعرب دبيبة، خلال الجلسة، عن أمله في أن يسهم هذا التواصل الإيجابي في تحقيق الاستقرار وتعزيز ثقة المواطن في السُّلطات التي تمثله.

وقال رئيس الحكومة إن وزارته ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات، وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن.

وأكد دبيبة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة، ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي.

وشدد رئيس الوزراء الجديد على أن المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية جوانب رئيسية يسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع لجنة 5+5 العسكرية، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية.

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