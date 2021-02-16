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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بالأسماء.. الناجحون فى مسابقة وظائف وزارة الأوقاف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:42 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف (نظام الأجر مقابل عمل) المجموعة العاشرة للتعاقد، مناشدة الأسماء المعلنة استيفاء الأوراق المطلوبة وهى:

أصل المؤهل الدراسي
أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر) - (رقم قومي).
أصل شهادة الخدمة العسكرية الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها.
أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية.
4 صور شخصية.
شهادة عضوية نقابة للمهندسين.
رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين.
صورة بطاقة الرقم القومى.

ودعت الوزارة، في بيان اليوم، الناجحين للحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبرى أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثانى، لتسليم الأوراق سالفة الذكر، وتسلم العمل لمن سيستوفى أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، علمًا بأنه جارٍ مقابلة باقى المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين).
وفيما يلى أسماء الناجحين فى المسابقة حسب كل وظيفة:

وظيفة محاسب:
1. آية عبدالله بربرى محمد
البحر الأحمر

وظيفة مهندس مدنى:
1. على عاطف فتحى صادق
المنيا

2. محمود أبو الليل عبدالوكيل إبراهيم
المنيا

3. محمد عثمان محمد عثمان
الديوان العام
4. أروى مرضى رجب منصور
البحيرة
5. محمد مصطفى أحمد محمد
أسيوط
وظيفة أخصائى نظم ومعلومات:

1. أحمد محمد أحمد نعاس
الفيوم

2. بسام عبدالرحمن صديق صبرة
سوهاج
3. رامى أحمد إبراهيم أحمد
الديوان العام
4. أحمد رمضان حسن يحيي
بنى سويف
5. إيمان مجدى سعد محمود الصفتي
البحيرة

6. إسراء محمد كامل البيعي
الأقصر
وظيفة مهندس اتصالات:
1. هبة ناصر عبدالجابر عثمان
سوهاج

2. هالة أحمد إحسان سيد
بنى سويف

3. آية عصمت عبدالعظيم خفاجي
الديوان العام

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