بالأسماء.. الناجحون فى مسابقة وظائف وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف (نظام الأجر مقابل عمل) المجموعة العاشرة للتعاقد، مناشدة الأسماء المعلنة استيفاء الأوراق المطلوبة وهى:أصل المؤهل الدراسيأصل شهادة الميلاد (كمبيوتر) - (رقم قومي).أصل شهادة الخدمة العسكرية الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها.أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية.4 صور شخصية.شهادة عضوية نقابة للمهندسين.رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين.صورة بطاقة الرقم القومى.ودعت الوزارة، في بيان اليوم، الناجحين للحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبرى أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثانى، لتسليم الأوراق سالفة الذكر، وتسلم العمل لمن سيستوفى أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، علمًا بأنه جارٍ مقابلة باقى المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين).وفيما يلى أسماء الناجحين فى المسابقة حسب كل وظيفة:وظيفة محاسب:1. آية عبدالله بربرى محمدالبحر الأحمروظيفة مهندس مدنى:1. على عاطف فتحى صادقالمنيا2. محمود أبو الليل عبدالوكيل إبراهيمالمنيا3. محمد عثمان محمد عثمانالديوان العام4. أروى مرضى رجب منصورالبحيرة5. محمد مصطفى أحمد محمدأسيوطوظيفة أخصائى نظم ومعلومات:1. أحمد محمد أحمد نعاسالفيوم2. بسام عبدالرحمن صديق صبرةسوهاج3. رامى أحمد إبراهيم أحمدالديوان العام4. أحمد رمضان حسن يحييبنى سويف5. إيمان مجدى سعد محمود الصفتيالبحيرة6. إسراء محمد كامل البيعيالأقصروظيفة مهندس اتصالات:1. هبة ناصر عبدالجابر عثمانسوهاج2. هالة أحمد إحسان سيدبنى سويف3. آية عصمت عبدالعظيم خفاجيالديوان العام