رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: علاقاتنا مع عمان تمثل نموذجًا متفردًا انطلاقًا من الرؤى المشتركة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:46 م
نهيان بن مبارك آل
نهيان بن مبارك آل نهيان
أ ش أ
طباعة
قال وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن العلاقات الإماراتية - العمانية تمثل نموذجا متفردا انطلاقا من الثوابت التاريخية والرؤى المشتركة التي تزداد رسوخا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكدا أن سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد تواصل مسيرتها المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

واستقبل وزير التسامح والتعايش، اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عمان لدى الإمارات الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي.

ورحب الوزير الإماراتي بالسفير العماني وهنأه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في بلده الثاني الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

من جانبه، هنأ السفير الشيخ نهيان بمناسبة الإنجاز التاريخي العالمي الذي حققته الإمارات في قطاع الفضاء، بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ والذي يمثل مدعاة للفخر والاعتزاز لكل إماراتي وعربي.

وأكد أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تواصل تحقيق الإنجازات الاستثنائية في مختلف المجالات لخدمة الإنسانية، مستندة إلى مبادئ الأخوة الإنسانية وقيم السلام والتسامح والتضامن الإنساني بين بني البشر، وهو ما يميز مسيرة الإمارات الحضارية للمستقبل.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة وسبل تعزيزها وتنميتها، لبناء مستقبل مشرق وبما يخدم المصالح المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

موضوعات متعلقة

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

الصور

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي