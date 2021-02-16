الإمارات: علاقاتنا مع عمان تمثل نموذجًا متفردًا انطلاقًا من الرؤى المشتركة

قال وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن العلاقات الإماراتية - العمانية تمثل نموذجا متفردا انطلاقا من الثوابت التاريخية والرؤى المشتركة التي تزداد رسوخا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكدا أن سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد تواصل مسيرتها المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.واستقبل وزير التسامح والتعايش، اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عمان لدى الإمارات الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي.ورحب الوزير الإماراتي بالسفير العماني وهنأه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في بلده الثاني الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).من جانبه، هنأ السفير الشيخ نهيان بمناسبة الإنجاز التاريخي العالمي الذي حققته الإمارات في قطاع الفضاء، بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ والذي يمثل مدعاة للفخر والاعتزاز لكل إماراتي وعربي.وأكد أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تواصل تحقيق الإنجازات الاستثنائية في مختلف المجالات لخدمة الإنسانية، مستندة إلى مبادئ الأخوة الإنسانية وقيم السلام والتسامح والتضامن الإنساني بين بني البشر، وهو ما يميز مسيرة الإمارات الحضارية للمستقبل.وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة وسبل تعزيزها وتنميتها، لبناء مستقبل مشرق وبما يخدم المصالح المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.