ألمانيا توفر اختبارات مجانية للكشف عن كورونا اعتبارًا من مارس المقبل

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا ستبدأ تقديم اختبارات الكشف عن (كورونا) مجانا للجميع اعتبارا من شهر مارس المقبل.وأوضح الوزير الألماني- في تصريح صحفي- أن الاختبارات ستكون متاحة في الصيدليات وعيادات الأطباء وأطباء الأسنان وكذلك مراكز الاختبار، مشيرا إلي أنه يمكن إجراء اختبار الكشف عن كورونا من اللعاب مع إعطاء النتيجة على الفور في غضون 30 دقيقة، وأن هذه الاختبارات ستسهل عملية الكشف على أعداد كبيرة من الأشخاص بشكل أسرع.وقال إن ألمانيا تخطط أيضًا لطرح اختبارات كورونا "ذاتية" بعد الموافقة عليها من قبل هيئة تنظيم الأدوية الوطنية، والتي "من المتوقع أن تتاح في قريبا"، منوهًا بأنه سيطلب من الألمان دفع يورو واحد (1.20 دولار) لكل اختبار منزلي، وفقًا لصحيفة "الجارديان".وأضاف أن الاختبارات الذاتية على وجه الخصوص يمكن أن تلعب دورا مهما في الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تتطلع ألمانيا إلى إعادة فتح المدارس وبعض المرافق الأخرى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق.يذكر أن ألمانيا أغلقت المطاعم والحانات والفنادق والمواقع الثقافية والمراكز الترفيهية في نوفمبر الماضي، تلتها المدارس والمتاجر غير الضرورية في ديسمبر 2020، ومنذ ذلك الحين، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) بشكل كبير.ووافقت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي على مواصلة الإغلاق الجزئي حتى 7 مارس المقبل على الأقل، لكنها تركت الأمر بيد الولايات لتقرير موعد إعادة فتح المدارس.وقد أعيد فتح المدارس في ولاية سكسونيا أمام بعض الطلاب اعتبارا من أمس الإثنين، فيما تخطط معظم الولايات الأخرى لتحذو حذوها في 22 فبراير الجاري.