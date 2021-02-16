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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تعلن حالة الاستنفار العام لمواجهة حالة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:08 م
الطقس السيئ
الطقس السيئ
هبه عويضه
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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء، وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

وشهدت المحافظة حالة من الاستنفار العام بكل أجهزتها وقطاعاتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الطقس السيئة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابع محارب هيلع، رئيس حي شرق، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم شفط مياه الأمطار بشارع فوزي معاذ منطقة سموحة، الطريق الزراعي أمام قرية الرابعة الناصرية، شارع عبد السلام عارف، كوبري كليوباترا، كوبري إبراهيم الشريف، كوبري العوايد، شارع أبوقير منطقة زيزينيا، جليم، ومحور المحمودية.

وتفقدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع مصطفي كامل، شارع جمال عبد الناصر، شارع خالد بن الوليد، نفق ٤٥ قبلي، شارع ٤٥ قبلي، شارع مصطفي كامل امام عزبة الشامي، شارع المستجد، شارع بن سلامة، شارع بن عقيل.

وواصل اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه ثان، متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع ملك حفني السياحي، منطقة طوسون، كما تم المرور بكوبري المندرة قبلي، شارع ٢٥ مزلقان البحرية للتأكد من انتظام السيولة المرورية.

وعلى الصعيد ذاته، تابع محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، أعمال تصريف مياه الأمطار بطريق الكافوري، أسفل كوبري العامرية.

وتفقد السيد موسي، رئيس حي العجمي، أعمال تصريف وكسح تجمعات مياه الأمطار بشارع شهر العسل، شارع النقابات الهندسية منطقة البيطاش.

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