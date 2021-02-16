تم تعيين الأب بولان كواسي، راعيًا لكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة، بقرار من المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر ومباركة المونسينيور جينارو دي مارتينو.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه سيتم التجليس الكنسي الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الجاري في السادسة والنصف مساءً.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ولهذا الغرض سيكون يومئذ قداسا واحدا فقط بلغتين.