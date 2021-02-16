رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: معظم الكنديين يلومون الحكومة الفيدرالية في تأخر وصول لقاحات كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:58 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
أظهر استطلاع جديد عن أن الغالبية العظمى من الكنديين يلومون الحكومة الفيدرالية في أوتاوا، وليس حكومات المقاطعات، على التأخير في الحصول على لقاح (كوفيد- 19).

ويعتقد 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن كندا متأخرة في عمليات التسليم بسبب التحديات الفيدرالية في الحصول على جرعات في السوق العالمية، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "ليجر" وجمعية الدراسات الكندية، بينما يوجه 14 في المائة فقط من المستجيبين أصابع الاتهام إلى الحكومات الإقليمية.

وقال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إن جميع الكنديين الذين يريدون جرعة سيحصلون عليها بحلول نهاية سبتمبر، على الرغم من المشاكل الأخيرة في إنتاج لقاحي فايزر ومودرنا.

ولا يزال الكنديون منقسمين بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على اللقاح قبل أكتوبر، حيث أعرب 44 في المائة عن ثقتهم في الحصول على اللقاح و51 في المائة متشككون.

وقال كريستيان بوركي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليجر، إن الانقسام يشير إلى أن الكنديين يحافظون على قدر من الثقة في جهود المشتريات للحكومة الليبرالية، وأضاف: "لم يفقد الناس الأمل في أننا سنصل إلى هناك، لكنهم بالتأكيد يبحثون عن إجابات".

وتحتل كندا مرتبة أقل بكثير من قمة جرعات اللقاح التي يتم إعطاؤها لكل 100 شخص، وتحتل المرتبة 17 من بين عشرين دولة كبيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطى فيه عدد الوفيات جراء الجائحة 20 ألف شخص منذ أمس الإثنين، وبلغ عدد الوفيات قبل تعداد اليوم الثلاثاء 21311 ألف شخص منذ وصول الجائحة للبلاد في مارس الماضي، كما بلغ عدد الإصابات المسجلة منذ العام الماضي 826924 شخصا.

موضوعات متعلقة

بشرط جزائي كبير.. جالطة سراي يبدأ تفعيل بند شراء مصطفى محمد

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

الأكثر قراءة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

إنفوجراف

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»