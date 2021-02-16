عامل يعتدى بالضرب على زوجة أبيه في إحدى قرى الدقهلية

اعتدى عامل بالضرب على زوجة والده بقرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بالدقهلية لخلافات عائلية بينهما.ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بتلقي إشارة لمركز الجمالية من ضباط إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بمديرية أمن دمياط يتضمن وصول المدعوة فاطمة محمد الغريب حراز ٤٥ عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية "إسكندرية الجديدة" دائرة المركز إلى مستشفى دمياط التخصيصى مصابة باشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ وكدمة بالرأس (ادعاء تعدى من آخرين، ولا يمكن استجوابها).وبسؤال نجلتها المدعوة رشا ا م ع ١٧ عاما طالبة ومقيمة بذات القرية اتهمت شقيقها من الأب المدعو محمد ا م ع ٤٢ عاما عامل ومقيم بذات القرية بالتعدى على والدتها بالضرب بعصا خشبية وإحداث ما بها من إصابات، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما.تم استدعاء المتهم المذكور لديوان المركز وبسؤاله أنكر ما نسب إليه ولم يعلل سبب إدعاء شقيقته عليه بذلك وجار موالاة الاستعلام عن حالة المصابة وسؤالها فور إمكانية ذلك وقيد المحضر برقم ١٢٥٥ ٢٠٢١ جنح مركز الجمالية، وجار العرض على النيابة العامة.