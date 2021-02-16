إقامة فعاليات «الرياضة الروحية» لكهنة إيبارشية المنيا

أقيمت فعاليات الرياضة الروحية لكهنة إيبارشية المنيا، تحت رعاية وحضور صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.بدأ اللقاءات بالقداس الإلهي، أعقبها كلمة الإرشاد من صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، بعنوان "ممتلئين فرحا"، كما تخلل اللقاءات ساعة سجود أمام سر القربان المقدس.وفى نهاية اللقاءات، تم الاحتفال بأعياد ميلاد كهنة الإيبارشية، وذلك ببيت التكوين التابع لجمعية الصعيد بأبو قرقاص.