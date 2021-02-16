محافظ الفيوم يشهد نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بدمو.أقيمت المباراة بين فريقى مركز شباب سيلا ممثل إدارة الفيوم الشبابية ومركز شباب جردو ممثل إدارة إطسا الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وقد انتهت المباراة بفوز مركز شباب سيلا بنتيجة هدف مقابل لا شىء تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة، وذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.وعقب فعاليات المباراة، قام محافظ الفيوم بتسليم الميداليات والكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد فريق مركز شباب سيلا المركز الأول، ومركز شباب جردو المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث مركز شباب بيهمو ممثل إدارة سنورس الشبابية.من جهته قدم محافظ الفيوم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما قدم تهنئة خاصة للاعبي مركز شباب سيلا المتأهلين للمشاركة فى دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مطالبًا إياهم ببذل الجهد والعطاء فى الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلًا مشرفًا بين باقي محافظات مصر.من جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلى أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يُعد أحد المشروعات التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة فى مصر، موضحًا أن دوري مراكز الشباب لهذا العام في نسخته الثامنة للموسم الرياضي 20202021، شارك فيه 17 فريقًا، يمثلون الإدارات الشبابية الست، تم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، تم تقسيمهم على مجموعتين من خلال القرعة العلنية، كل مجموعة تضم 3 فرق بنظام دوري من دور واحد، ثم صعد أول كل مجموعة للمباراة النهائية.