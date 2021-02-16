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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يلتقي مسئول بمؤسسة ماعت للتنمية بالمقر الإيبارشي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:56 م
الأنبا باخوم،
الأنبا باخوم،
جرجس صفوت
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التقى ظهر اليوم الثلاثاء، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، بمؤسسة ماعت للتنمية، وذلك بالمقر الإيبارشي.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بحضور الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والدكتور أيمن عقيل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية البطريركية والمؤسسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شهد الإجتماع توقيع بروتوكول التعاون بين مكتب دياكونيا والمؤسسة في مختلف المجالات، كما تطرق الحديث حول وثيقة الإخوة الإنسانية وكيفية تفعيلها في العمل المجتمعي والتنموي.

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