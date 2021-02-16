الأنبا باخوم يلتقي مسئول بمؤسسة ماعت للتنمية بالمقر الإيبارشي

التقى ظهر اليوم الثلاثاء، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، بمؤسسة ماعت للتنمية، وذلك بالمقر الإيبارشي.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بحضور الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والدكتور أيمن عقيل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية البطريركية والمؤسسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شهد الإجتماع توقيع بروتوكول التعاون بين مكتب دياكونيا والمؤسسة في مختلف المجالات، كما تطرق الحديث حول وثيقة الإخوة الإنسانية وكيفية تفعيلها في العمل المجتمعي والتنموي.