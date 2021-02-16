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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير إسبانيا بالقاهرة سبل التعاون

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:24 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير أسبانيا
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في مكتبه، اليوم، رامون خيل كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على كل الأصعدة، خاصة جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر وإسبانيا، معربًا عن رغبته في زيادة التعاون في مجال الاستثمارات، مؤكدًا استعداد المحافظة لتذليل أي عقابات قد تواجه تلك الاستثمارات، ومرحبًا بأية مؤتمرات على أرض الإسكندرية من شأنها تعزيز الاستثمارات بين الجانبين.

أضاف أن الاستثمارات بين مصر وإسبانيا تقدر بـ950 مليون دولار، وتحتل الإسكندرية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الإسبانية.

من جانبه؛ شكر السفير محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، ورحب بمزيد من التعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتًا إلى أن الإسكندرية تعد مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أنه يتم التواصل الدائم مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية والإسبانية.

في نهاية اللقاء، أعرب المحافظ عن حرصه على توطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

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