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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في عدد من المشروعات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:53 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، بحضور الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والمستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار المحافظة للاستثمار.

واستعرض المحافظ مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولًا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، مؤكدًا تذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال الجارية.

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