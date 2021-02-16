«الديمقراطي الكردستاني» يتهم جماعة «مختلة» بقصف أربيل

اتهم محمود محمد، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، مجموعة مختلة خارجة عن القانون متسترة بالحشد الشعبي بأنها تقف وراء إطلاق عدة صواريخ داخل مدينة أربيل، أمس الإثنين.وقال المتحدث، في بيان اليوم، إن "مجموعة مختلة خارجة عن القانون، متسترة بالحشد الشعبي وإمكانياته وامتيازاته وعباءته، قامت بإطلاق عدة صواريخ داخل مدينة أربيل، في عمل جبان يهدف إلى زعزعة استقرار وأمن وهدوء عاصمة إقليم كردستان، مما تسبب بخسائر بشرية ومادية، وقلق السكان المدنيين في أربيل".وأضاف: "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدين هذا العمل الإرهابي القذر، ويطالب الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، وقبل ذلك الولايات المتحدة الأميريكية، إلى جانب شجب هذه الأفعال العدوانية، بالإسراع في إجراء التحقيق وإنزال العقوبات على المسئولين عن الهجوم وفقًا للقانون".وحذر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن "استمرار هذه الهجمات والأعمال الإرهابية سيغرق العراق في المزيد من عدم الاستقرار والفوضى والتوتر في جميع المجالات، وأن جميع قادة وأعضاء الحزب الديمقراطي جاهزون لحماية إقليم كردستان وأن يكونوا سدا فولاذيا عن كيان إقليم كردستان وحكومته".