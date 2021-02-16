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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي بنها يشيعون جثمان وكيل طب بيطري القليوبية السابق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:02 م
أهالي بنها يشيعون
أهالي بنها يشيعون جثمان وكيل طب بيطري القليوبية السابق
كتب صلاح حسنى
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شيّع العشرات من أهالي مدينة بنها، الثلاثاء، جثمان الدكتور عماد عبدالرءوف المهدي، وكيل مديرية الطب البيطري السابق بالقليوبية الذي توفي صباح اليوم متأثرًا بإصابته بكورونا داخل أحد المستشفيات الخاصة ببنها عقب نقله للمستشفى منذ عدة أيام واكتشاف إصابته بالمرض وتدهورت حالته الصحية في العناية المركزة، وأعلنت وفاته اليوم وجرت مراسم الدفن بمقابر أسرته بالشموت بمدينة بنها.

وسجّلت محافظة القليوبية، أمس الإثنين، 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، بينما سجل حي غرب شبرا الخيمة أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل اليوم 8 حالات، فيما سجلت 7 مدن ومراكز أخري صفر إصابة بالفيروس وهى: العبور والقناطر الخيرية، وطوخ وشرق شبرا وشبين القناطر وقها وكفرشكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12834 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 958 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 805 حالات، وبنها 4007 حالات، وشرق شبرا الخيمة 2290 حالة وغرب شبرا الخيمة 1344 حالة، وشبين القناطر 877 حالة، وطوخ 815 حالة، قليوب 888 ومدينة قها 77 حالة، وكفرشكر 741 حالة إصابة".

فيما شهد مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بدء عملية التطعيم للأطقم الطبية والتمريض بها بلقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار أن المستشفى يعمل ضمن منظومة عزل مرضى الفيروس من الأطفال.

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