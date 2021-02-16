البابا فرنسيس: «نصلي لكي نفهم بشكل أفضل مخططات الله في حياتنا»

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "إن التسرع في الرغبة في الحصول على كل شيء وعلى الفور لا يأتي من الله، وإذا قلقنا لما هو فوري، فإننا ننسى ما يبقى إلى الأبد: فنطارد الغيوم العابرة وتغيب عنا رؤية السماء".وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نصلي لكي نفهم بشكل أفضل مخططات الله في حياتنا، لنسعَ إلى تعزيز العلاقة معه في الصلاة، فنكتشف هكذا أن الله هو أب حنون يعتني بنا على الدوام".