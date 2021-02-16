البابا فرنسيس: «نصلي لكي نفهم بشكل أفضل مخططات الله في حياتنا»
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:09 م
جرجس صفوتطباعة
قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "إن التسرع في الرغبة في الحصول على كل شيء وعلى الفور لا يأتي من الله، وإذا قلقنا لما هو فوري، فإننا ننسى ما يبقى إلى الأبد: فنطارد الغيوم العابرة وتغيب عنا رؤية السماء".
وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نصلي لكي نفهم بشكل أفضل مخططات الله في حياتنا، لنسعَ إلى تعزيز العلاقة معه في الصلاة، فنكتشف هكذا أن الله هو أب حنون يعتني بنا على الدوام".
وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نصلي لكي نفهم بشكل أفضل مخططات الله في حياتنا، لنسعَ إلى تعزيز العلاقة معه في الصلاة، فنكتشف هكذا أن الله هو أب حنون يعتني بنا على الدوام".