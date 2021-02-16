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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الرعاية الصحية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:51 م
عبدالرحيم كمال،
عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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قال عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، من مجمع الإسماعيلية الطبي إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية وصحة وسلامة المواطن المصري، مضيفًا أن مصر تمضي قُدمًا في مرحلة البناء والتنمية على كافة المستويات.

أضاف كمال، في بيان الثلاثاء، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ويظهر ذلك جليًا من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس خلال السنوات القليلة الماضية مثل 100 مليون صحة، القضاء علي فيروس سي، ودعم صحة المرأة المصرية.

أشار عضو الشيوخ إلى أن هذا الافتتاح يأتي في توقيت يعاني فيه العالم من نقص المؤسسات العلاجية، نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن مصر تؤكد أن عجله الإنجازات لم ولن تتوقف، مشيرًا إلى أن هذا الانجاز يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العلاج وخير دليل أيضًا للرد على المشككين في اهتمام مصر بحقوق الإنسان.

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