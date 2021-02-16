بالأرقام.. كيف طورت الحكومة قطاع النقل النهرى فى مصر؟

يعتبر قطاع النقل النهري من القطاعات المهمة التي تلقي لها مصر اهتمامًا كبيرًا، لكونه يدر للاقتصاد القومي عائدًا جيدًا، لذلك تسعى دومًا على تطويره وزيادة المشاريع الخاصة به والاستثمارات والاتفاقيات التي يتم عقدها مع دول العالم.ويتضح الاهتمام الجمّ بقطاع النقل النهري في خطط التنيمة والتطوير التي تضعها الحكومة كل فترة من أجل تنفيذ استثمارات وتطويرات جديدة في ذلك القطاع سواء تطوير محلي أو بالتعاون مع إحدى الدول الرائدة في تلك المجالات بالخارج.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري وتفعيل دور النقل النهري في نقل البضائع من الموانئ البحرية "الإسكندرية - دمياط " وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها.كما أعلنت الوزارة عن التخطيط لتنفيذ 27 مشروعًا بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه، منها الانتهاء من عدد 10 مشروعات لإزالة الاختناقات الملاحية ورفع كفاءة الأهوسة وحماية الجسور على الطرق الملاحية بإجمالى تكلفة 600 مليون جنيه، كما أنه جار تنفيذ عدد 8 مشروعات بتكلفة مليار جنيه.من أجل تطوير الطريق الملاحي القاهرة - الإسكندرية عبر الرياح البحيري - النوبارية بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة - أسوان بتكلفة 267.94 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة - دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه.لكن لم يكن ذلك هو التطوير الأول الذي تقوم به الحكومة في مجال قطاع النقل النهري، إذ شهدت العديد من الاستثمارات الضخمة وخطط التطوير الشاملة، وترصد "الدستور" في التقرير مدى اهتمام الدولة بتطوير قطاع النقل النهري والاستثمار فيه.وفق هيئة النقل النهري، فقد بلغت الاستثمارات المقترحة للهيئة العامة للنقل النهري بالعام المالي 2021/20 مبلغ 300 مليون جنيه منها 250 مليون جنيه خزانة عامة، و50 مليون جنيه قروضًا خارجية، من أجل تطوير وحدات النقل النهري فقط.بينما الاستثمارات الكلية قدرت في خطة التنمية للعام المالي 2020-2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالي الجاري، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018- 2019 والتي كانت 970 مليار جنيه.من طرق التطوير أيضًا، أنه تم إنشاء العديد من الموانئ لخدمة المصانع والصوامع التي تم إنشاؤها بالقرب من مجري النيل للاستفادة بمزايا النقل النهري ويصل عددها 42 ميناء (يتبع هيئة النقل منها 5 موانئ) وقد تم إنشاء أرصفة هذه الموانئ بارتفاع يتراوح بين 6 - 8 أمتار أعلى من منسوب مياه النيل.كما تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء عدد من الطرق الملاحية في مصر التي تستخدم في النقل المائحي الداخلي يبلغ عددها 3136 وهناك 2192 منها مصنفة درجة أولى ملاحيًا بسبب اتساعها وعمقها وتطبيقها لمواصفات الوحدات النهرية العالمية.بينما يصل عدد وحدات أسطول النقل النهري إلى 960 وحدة 440 وحدة منها تابعة لشركة النيل العامة للنقل النهري، و520 وحدة تابعة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وتعد مصر من أغنى دول قارة إفريقيا بوحدات أسطول النقل النهري.بسبب تلك التطويرات المتتالية وصل إجمالي حجم البضائع المتداولة في مصر حوالي 500 مليون طن سنويا، وحسب البيانات، فإن أهم منقولات النقل النهري هي: (المنتجات البترولية - الأسمنت - الحجر الجيري- الفحم الحجري - الفوسفات - المولاس).وتوجد أربعة طرق ملاحية بنهر النيل حاليًا، الأول القاهرة - أسوان بطول 953 كيلومترًا، والثاني القاهرة - الإسكندرية من خلال طريق الرياح البحيري - ترعة النوبارية بطول 220 كيلومترا، والثالث الطريق الملاحي القاهرة – دمياط من خلال نهر النيل فرع دمياط بطول 240 كيلومترًا، والرابع الطريق الملاحي أسوان – حلفا بطول 350 كيلومترًا.يذكر أنه جار حاليًا تنفيذ نظام البنية وإنشاء شبكة RIS المعلوماتية لنهر النيل، وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة، باستخدام أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمتابعة وتتبع الوحدات النهرية، والتأكد من سيرها بالممر الملاحي.كما تم تظهير الممر الملاحي من أسوان إلى القاهرة بطول 953 كيلو مترا وباستخدام أنظمة الخرائط الإلكترونية المحدثة، وتعتزم وزارة النقل إنشاء 4 موانئ نهرية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، عقب موافقة مبدئية من مجلس النواب على قانون الملاحة النهرية.