بمناسبة عيد الحب.. مفاجأة بشرى وزوجها في استوديو «معكم منى الشاذلي»

في حلقة خاصة عن عيد الحب، وفي أول ظهور لها بعد زواجها، تحل الفنانة بشرى ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.يشارك بشرى اللقاء زوجها سالم هيكل، الذي يحكي تفاصيل ارتباطهما، وقصة حبه لها التي استمرت قرابة 25 عاما. كما تروي بشرى كواليس مفاجأة الخطوبة خلال مهرجان الجونة، وكيف أسهم زملاؤها في الوسط الفني في إعداد المفاجأة.واحتفل هيكل بعيد الحب داخل الاستوديو، وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج، حيث فاجأ بشرى وأهداها باقة من الورد ورسالة رومانسية وخاتم زفاف جديدا، ليبدو عليها التأثر خلال اللقاء.وفي الفقرة الثانية من الحلقة، تحاور الشاذلي، الباحثة الدكتورة فادية كمال (لبنانية- سورية) والتي تعمل بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا، والتي نشرت دراسة مؤخرا حول ما يبدو أنه أمل جديد لمرضى تآكل الغضاريف، من خلال أحد الأدوية الشائعة لعلاج الاكتئاب.