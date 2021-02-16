تشيلى: تطعيم أكثر من مليونى شخص باللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي، اليوم الثلاثاء، تلقي أكثر من مليوني شخص اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد.وقالت الوزارة التشيلية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن مليونين و92 ألفا و453 شخصا تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح.وبدأت حملة التطعيم الشاملة في تشيلي يوم 4 فبراير الجاري بتوزيع الحكومة لقاحي فايزر وسينوفاك على العاملين في مجال الرعاية الصحية والتعليم وكبار السن، وكانت جرعات اللقاح الأولى قد وصلت إلى تشيلي في ديسمبر الماضي.