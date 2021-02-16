رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالغفار يطلع على نتائج مؤتمر «بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:49 م
مؤتمر بناء القدرات
مؤتمر بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات
إسراء جمال
طباعة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات المؤتمر الطلابي تحت عنوان (بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية)، خلال الفترة من 13 لـ14 فبراير الجاري، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن المؤتمر جاء تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده للقيادة.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر يهدف إلى تنمية وتدريب الطلاب للوصول إلى أقصى قدراتهم على المستوى الشخصي والمهني، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب التي ستعمل على إعداد قائد على المستوي الشخصي والعام.

وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: مواجهة التحديات وتطوير قدرات الفريق، وإدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، وأهمية المبادئ الأخلاقية في القيادة، وبناء القدرات الريادية وكيفية استغلال الفرص وتنميتها، وريادة الأعمال لإعداد شباب واعد، وتنمية القدرة علي اتخاذ القرار.

وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي الاتحادات الطلابية، بواقع 5 طلاب من جامعات (عين شمس، القاهرة، المنصورة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، الجامعة البريطانية، جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة "كوفنتري").

موضوعات متعلقة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

الصور

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي