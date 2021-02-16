تحرير ٢٠ محضر عدم ارتداء كمامة في البياضية بالأقصر

نفذ وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، وعبدالمحسن ربيع، نائب رئيس المدينة، حملة ليلية استهدفت التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ محضر عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنون التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتم تحرير ٤ محاضر لمنشأة لمخالفة قرار مواعيد الغلق المقررة، ومحضر لمنشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية.رافق رئيس المدينة أحمد إسماعيل، مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد، مدير الشئون الإدارية.