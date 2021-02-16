تحرير ٢٠ محضر عدم ارتداء كمامة في البياضية بالأقصر
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:26 م
هدى الأميرطباعة
نفذ وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، وعبدالمحسن ربيع، نائب رئيس المدينة، حملة ليلية استهدفت التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ محضر عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنون التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتم تحرير ٤ محاضر لمنشأة لمخالفة قرار مواعيد الغلق المقررة، ومحضر لمنشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية.
رافق رئيس المدينة أحمد إسماعيل، مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد، مدير الشئون الإدارية.
وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ محضر عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنون التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتم تحرير ٤ محاضر لمنشأة لمخالفة قرار مواعيد الغلق المقررة، ومحضر لمنشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية.
رافق رئيس المدينة أحمد إسماعيل، مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد، مدير الشئون الإدارية.