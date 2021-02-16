شاب يتهم طالبين بتشويه سمعته ونشر فيديوهات خادشة للحياء

حرر شاب بلاغا ضد طالبين جامعيين، في قرية منشأة البدوي التابعة لمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، يتهمهما فيه بانتهاك خصوصيته ونشر صور له أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي مع آخر في القرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود شخص إلى مركز شرطة طلخا من شاب يدعى "محمد. ع"، 28 عاما، حاصل على ليسانس آداب وتربية، ضد شابين من قريته، بتهمة نشر صور له أثناء ممارسة اللواط مع شاب آخر على غير الحقيقة.واتهم "إبراهيم ج ا"، 19 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة، و"أحمد ا ع"، 19 عاما، طالب بالفرقة الثانية كلية الآداب جامعة المنصورة، بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء العام له، على صفحة تدعى "جمالي في خيالي"، حال ممارسته اللواط مع أحد الأشخاص.وبضبط المتهمان ومواجهتهما، أنكرا ما نسب إليهما وقدما مقطعي فيديو للمبلغ حال ممارسته اللواط مع شاب يدعى "حسان م ر"، 22 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التاريخ جامعة الأزهر، وأن المبلغ معروف بممارسته الشذوذ بين أبناء القرية.واتهما المبلغ بأنه له مقاطع فيديو متداولة بين أبناء القرية عن ممارسة اللواط، كونه شاذ جنسيًا.وبمواجهة المبلغ بأقوالهم، اعترف بممارسة الشذوذ الجنسي، وأنه صديق للمتهمين الأول والثاني، وأنهما غافلاه وفتحا هاتفه المحمول وأخذوا بعض الصور منه يظهر فيها أثناء ممارسة اللواط مع "حسان"، وقد قام بالإبلاغ عنهما خوفًا من تداول الفضيحة ونشرها بين أبناء القرية.تحرر عن ذلك المحضر رقم 18492021، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.