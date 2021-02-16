باكستان تختتم تدريبات بحرية دولية على مكافحة الإرهاب والقرصنة

اختتمت البحرية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تدريبات "أمان" السابعة التي تجريها كل عامين بمشاركة العديد من الدول، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة القرصنة والإرهاب وغيرهما من الجرائم التي تهدد الأمن البحري.وشارك نحو 45 سلاح بحرية، من بينها البحرية الأمريكية والبريطانية والصينة، بسفن ومراقبين في التدريبات التي جرت في بحر العرب.وقال الكومودور خان محمود آصف لوسائل الإعلام: "الهدف من هذه التدريبات هو جمع البحرية من المنطقة ومن خارجها معًا، وإجراء تدريبات لتعزيز العمل المشترك، علاوة على التصدي لخطر الإرهاب والجريمة في القطاع البحري".وأضاف أن المرحلة البحرية من التدريبات التي أجريت على مدى ستة أيام شملت تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب والقرصنة.