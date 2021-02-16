بشرط جزائي كبير.. جالطة سراي يبدأ تفعيل بند شراء مصطفى محمد

بدأ نادي جالطة سراي التركي، رحلة تأمين مهاجمه الجديد مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف العملاق التركي، وفقًا لبعض التقارير الصادرة اليوم الثلاثاء.





مصطفى محمد الذي يلعب معارًا من الزمالك لمدة عام ونصف منذ أن انتقل في الانتقالات الشتوية، إلى النادي التركي، انفجر سريعًا منذ انضمامه في يناير.





صاحب الـ 23 عامًا شارك في 4 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفا، ليحقق أفضل انطلاقة لمحترف مصري في التاريخ.