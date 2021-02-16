محافظ الإسكندرية: الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، جولات بعدد من أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، والتأكد من سيولة الحركة المرورية. وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وجميع الأجهزة التنفيذية.وأوضح الشريف أن الإسكندرية تتعرض منذ الصباح الباكر لسقوط أمطار غزيرة علي أنحاء متفرقة منها، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.وأكد المحافظ أن هناك حالة من الاستنفار بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة.وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، والأماكن المتضررة.