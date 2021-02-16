مرسى مطروح ترفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الأجهزة التنفيذية بسرعة إزالة ورفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة.وأكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، مواصلة جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية وشارع 15، ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار.وأضاف أن جهود رجال إدارة تحسين البيئة مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح والوحدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 0464935266.ورفع مجلس مدينة مرسي مطروح حالة الطوارئ تحسبًا لاستمرار الطقس غير المستقر باستعداد كافة السيارات والمعدات للعمل علي مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار، وجار العمل علي إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.