رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«الجندي المجهول».. من هو السيد المجسناوي الذي نعته وزيرة الصحة اليوم؟

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:45 م
السيد المجسناوي
السيد المجسناوي
سمر محمدين
طباعة
منذ حلول جائحة فيروس "كوفيد 19" المستجد على العالم وقد أظهرت الفرق الطبية والتمريض دورًا لا مثيل له في مختلف الدول، لا سيما في مصر إذ فدا فريق التمريض والأطباء المواطنين بأرواحهم، تاركين أسرهم ومنازلهم لتأدية واجبهم الذي يحتمه عليهم طبيعة عملهم.

العديد من الممرضين والأطباء راحوا شهداء فداءً لمرضى وحالات فيروس كورونا، الذين كانوا يتعاملون معهم بشكل مباشر منذ تفشي الوباء.

اليوم وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التحية لروح الشهيد السيد محمد المحسناوي، شهيد فريق التمريض، تخليدًا لذكراه والذي كان يعمل ممرضًا بمستشفي النجيلة المركزي بمطروح، وتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال أداء عمله بالمستشفى المحولة لحجر صحى، قائلة: " لن ننساك يا محسناوي أبدًا".

توفي الممرض الشهيد السيد المحسناوي خلال الموجة الأولى من الجائحة أثناء محاولة إنقاذه لإحدى حالات الإصابة بفيروس كورونا، غير مباليًا بالإجراءات الاحترازية إذ كان همه الأول هو إنقاذ الحالة التي كانت تتلقى أنفاسها الأخيرة بين يديه، ليُصاب هو الآخر بفيروس كورونا ويتم عزله.

في غضون أيام لاقى المحسناوي ربه، ليطلق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اسم الممرض محمد المحسناوي والذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا خلال أداء عمله بمستشفى النجيلة، على مكتب صحة ثان بالمحلة الكبرى، لأنه من أبناء المحلة.

وعلقت وزيرة الصحة اليوم خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السيد المحسناوي" كان رئيسًا لقسم التمريض بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح، ووصفته بمثابة الجندي على الجبهة، إذ جلس مع أول حالة وفاة مصابة بكورونا، ليتوفي أواخر أبريل من العام الماضي.

يذكر أن مستشفى عزل النجيلة هل المستشفى الأول في مصر والشرق الأوسط الذي تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الموجة الأولى من الجائحة في فبراير 2020.

موضوعات متعلقة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

بشرط جزائي كبير.. جالطة سراي يبدأ تفعيل بند شراء مصطفى محمد

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي