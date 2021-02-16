«الجندي المجهول».. من هو السيد المجسناوي الذي نعته وزيرة الصحة اليوم؟

منذ حلول جائحة فيروس "كوفيد 19" المستجد على العالم وقد أظهرت الفرق الطبية والتمريض دورًا لا مثيل له في مختلف الدول، لا سيما في مصر إذ فدا فريق التمريض والأطباء المواطنين بأرواحهم، تاركين أسرهم ومنازلهم لتأدية واجبهم الذي يحتمه عليهم طبيعة عملهم.العديد من الممرضين والأطباء راحوا شهداء فداءً لمرضى وحالات فيروس كورونا، الذين كانوا يتعاملون معهم بشكل مباشر منذ تفشي الوباء.اليوم وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التحية لروح الشهيد السيد محمد المحسناوي، شهيد فريق التمريض، تخليدًا لذكراه والذي كان يعمل ممرضًا بمستشفي النجيلة المركزي بمطروح، وتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال أداء عمله بالمستشفى المحولة لحجر صحى، قائلة: " لن ننساك يا محسناوي أبدًا".توفي الممرض الشهيد السيد المحسناوي خلال الموجة الأولى من الجائحة أثناء محاولة إنقاذه لإحدى حالات الإصابة بفيروس كورونا، غير مباليًا بالإجراءات الاحترازية إذ كان همه الأول هو إنقاذ الحالة التي كانت تتلقى أنفاسها الأخيرة بين يديه، ليُصاب هو الآخر بفيروس كورونا ويتم عزله.في غضون أيام لاقى المحسناوي ربه، ليطلق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اسم الممرض محمد المحسناوي والذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا خلال أداء عمله بمستشفى النجيلة، على مكتب صحة ثان بالمحلة الكبرى، لأنه من أبناء المحلة.وعلقت وزيرة الصحة اليوم خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السيد المحسناوي" كان رئيسًا لقسم التمريض بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح، ووصفته بمثابة الجندي على الجبهة، إذ جلس مع أول حالة وفاة مصابة بكورونا، ليتوفي أواخر أبريل من العام الماضي.يذكر أن مستشفى عزل النجيلة هل المستشفى الأول في مصر والشرق الأوسط الذي تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الموجة الأولى من الجائحة في فبراير 2020.