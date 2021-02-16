«الغرف السياحية» تطالب بسرعة تقديم طلبات صرف الإعانات

قال وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيةً، إن وزارة القوى العاملة أرسلت للاتحاد المصري للغرف السياحية، صباح اليوم الثلاثاء، ما يفيد بدء تقديم الطلبات لصرف الإعانة للدفعة الرابعة والخامسة، بناء على اتصالات من الاتحاد والدكتور خالد العناني، وزير السياحة، لاستعجال الصرف.وأكد "عاصم"، في تصريحات صحفية، أنه تمت مخاطبة الغرف السياحية الخمس بتعميم منشور بالأوراق المطلوبة لاستلام الإعانة، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة.