مؤشرا البحرين العام والإسلامى يقفلان على ارتفاع عند 1.474.10

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1.474.10 نقطة بارتفاع قدره 12.57 نقطة عن معدل الإقفال السابق.كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 638.10 نقطة بارتفاع قدره 2.30 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و430 ألفًا و386 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و81 ألفًا و492 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 125 صفقة.