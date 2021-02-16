ننشر خارطة المحافظات التي طبقت منظومة الكارت الذكي الجديدة

تطوير القطاع الزراعي وبناء منظومة جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي في هذا المجال، هدف سعت إليه الدولة وبدأت في تطبيق منظومات جديدة كان أبرزها ميكنة قاعدة بيانات الفلاحين والأراضي الزراعية من خلال إصدار كارت الفلاح.ومع إصدار كارت الفلاح تم إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتسهل عملية توزيع الأسمدة، وبدأت الدولة في تطبيقه بالتوالي فبدأت في محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط حتى وصلت الآن المنظومة إلى 15 محافظة، «الدستور» رصدت خارطة المحافظات التي طبقت كارت الفلاح.ناصف عبد الله، مهندس زراعي، قال إن أغلب الجمعيات الزراعية بدأت في الاعتماد على كارت الفلاح بديلًا عن الحيازة الورقية، موضحًا أن الكارت قضى على مشكلات الحيازات الورقية، وسهل معاملات الفلاحين مع الجهات الحكومية منها الحصول على الأسمدة والمبيدات وكافة المستلزمات الزراعية التي توفرها الجمعيات الزراعية في القرى.وبدأت وزارة الزراعية في 2019 اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي على عدة مراحل، حتى وصل عدد المحافظات التي تم تطبيقه فيها 15 محافظة.كانت البداية في محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج، بإجمالي عدد جمعيات 959 جمعية وعدد كروت تبلغ 642 ألف و206 كارت، ثم استخدم في المرحلة الثانية في محافظات الشرقية والبحيرة وأسيوط وسوهاج، وبدأت المرحلة الثالثة في محافظات القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والأقصر ليكون مجموع محافظات الثلاث مراحل الأولى 15 محافظة.سعاد محمود مهندسة زراعية، قالت إن من أهم القرارات التي تم اتخاذها في مجال الزراعة هو تطبيق الكارت الذكي، موضحة أن الموظفين في الجمعيات تم تدريبهم قبل إصدارهذا الكارت على كيفية إدخال البيانات عبر الحاسب الآلي، مع توفير حاسب آلي في كل جمعية زراعية.وأشارت أن حيازات الأراضي الورقية كان مشاكلها كثيرة فكانت معرضة للتلف والضياع ويمكن تزويرها لكن الجارت الذكي ضمن الحقوق لأصحابها.وبدأ تطبيق المرحلة الثانية في مارس 2020 عندما بدأ تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" في محافظتي الشرقية والبحيرة، بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة أي فاينانس، ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعي المصري، الذي يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة في هاتين المحافظتين عدد 615227 كارتا.ليكون عدد الجمعيات التي تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالي عدد كروت تبلغ مليون و257 ألف و433 كارتا.ويمنح كارت الفلاح ميزة للفلاحين في سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر من خلال المنافذ الجديدة، التي سيتم افتتاحها بجميع المحافظات بجانب الجمعيات الزراعية الموجودة والقرى، كما يوفر الكارت الدعم المادي، أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها على الفور من خلال فروع البنك الزراعي المنتشرة بالمحافظات.