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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد الصناعات يجتمع برؤساء الغرف الصناعية المعنية بـ«حياة كريمة»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:42 م
محمد السويدي
محمد السويدي
دعاء أبو العزم
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عقد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا مع رؤساء غرف الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء لإطلاع علي التفاصيل الكاملة لمبادرة حياة كريمة ودور الاتحاد والغرف الصناعية في معاونة الشركات للتسجيل لدي الجهات المختصة المكلفة بتدبير احتياجات المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار المبادرة من المنتجات محلية الصنع.

شارك في الاجتماع المهندس حسام فريد حسانين، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي بالاتحاد وبعد أن قدم المهندس محمد السويدي وحسام فريد حسانين خلال الاجتماع كافة التفاصيل المتاحة بخصوص المبادرة تم الاتفاق علي أن يتم عقد لقاء مباشر بين الغرفة وأعضائها عبر تطبيق زووم وبحضور القيادات التنفيذية المسئولة عن المبادرة بالاتحاد لشرح التفاصيل للمنشآت وعرض البيانات المطلوبة من المنشآت لإعداد قائمة الشركات التي يمكنها الوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الأعمال في اطار المبادرة.

وتم الاتفاق على أن يتم عقد لقاء الغرف مع الشركات، الأحد المقبل، بدءًا بغرفة صناعة مواد البناء، يليه غرفة الصناعات الهندسية، على أن تقوم الشركات اعتبارًا من اليوم التالي بتقديم البيانات اللازمة للغرف الصناعية والاتحاد، وعلى أن تتضمن البيانات نوعية المنتجات وطاقاتها الحالية وامكانيات زيادة الطاقة خلال العام الأول من بدء تنفيذ المبادرة حتى يمكن تخطيط عملية الشراء في ضوء ذلك كما تم الاتفاق علي عقد لقاءات بذات المنهجية مع الغرف الصناعية الأخرى المعنية بالمبادرة في ضوء ما يتوفر من معلومات بشأن الاحتياجات المطلوبة.

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