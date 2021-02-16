5138 إصابة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5138 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بنسبة 7.5% من أصل 70839 فحصا تم إجراؤه.ووفقا لموقع قناة "inews 24" الإسرائيلية، فهناك 55.180 حالة إصابة نشطة بالفيروس و962 مصابا في حالة خطيرة حتى الآن، فيما بلغت الوفيات 5423 حالة منذ تفشي الجائحة.وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى تلقي 3 ملايين و991 ألفا و214 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى مليونان و612 ألفا و370 شخصا الجرعتين، موضحة أن عملية التطعيم ضد الوباء تقارب 4 ملايين مواطن، وهو أعلى معدل بين دول العالم.وكان المجلس الوزاري المصغر لشئون كورونا قد وافق، أمس الإثنين، على إعادة فتح المتاجر والصالات الرياضية والفنادق، واستئناف الفعاليات الرياضية والثقافية اعتبارا من يوم الأحد المقبل 21 فبراير.