مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بـ 12.4 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 14ر3554 نقطة منخفضا بـنسبة 4ر12 نقطة بنسبة 349ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلقت على 58ر3566 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و41 ألفًا و428 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر16 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت مليونًا و243 ألفًا و292 ريالًا عمانيًا.